La gamme de jardins aquaponiques d'intérieur Symbium d’Urbanleaf est parfait pour commencer l'aquaponie. Les Symbium sont très simples d’utilisation avec un entretien minimum dans un design contemporain. Les plantes sont arrosées et fertilisées automatiquement avec l’eau de l’aquarium. Elles filtrent biologiquement cette eau qui retourne dans l’aquarium une fois purifiée.



Objets vivants de décoration, Symbium crée une ambiance de bien-être dans toutes les pièces de la maison ou dans votre entreprise.



Fabriqués en France avec des matériaux nobles et de qualité, les jardins aquaponiques d’intérieur Symbium permettent de faire pousser des plantes ornementales ou aromatiques, à utiliser en cuisine tout au long de l’année, et de profiter des bienfaits d’un aquarium sans contrainte.



Les jardins aquaponiques Symbium permettent de réunir petits et grands autour d’un loisir à la fois relaxant, écologique et pédagogique.



J'en veux un!!